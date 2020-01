L'apertura del Corriere dello Sport con Tardelli: "Una corsa da urlo"

Il Corriere dello Sport nella sua prima pagina domenicale propone un'intervista a Marco Tardelli, che si esalta per la corsa scudetto, che secondo lui vedrà invischiate quattro squadre: Juventus, Inter, Lazio e Roma. "Una corsa da urlo", il titolo del quotidiano, virgolettato dell'ex centrocampista campione del mondo con la Nazionale: "La Lazio è molto forte, i giocatori si conoscono da anni. La Roma - si leggono ancora le sue parole - è piena di talenti, Pellegrini su tutti. Sarri scelta giusta, ma a Torino devi vincere. Conte in testa non è una sorpresa".

Le romane - Al di sotto dell'apertura sul Corriere dello Sport ci si dedica alle romane, visto che Lazio e Roma sono rispettivamente terza e quarta della classe. "Inzaghi punta Sven e cambia la squadra", il titolo dedicato ai biancocelesti, impegnati sul campo del Brescia alla ricerca della nona vittoria di fila, proprio come Eriksson, con Correa dietro a Immobile e Caicedo. Accanto le parole di Fonseca sulla nuova proprietà: "Friedkin, seguo ogni passo".

Mercato - Gennaio prevede il calciomercato, oltre al campo. E così si accavallano le notizie. In taglio basso, ad esempio, il Corriere dello Sport si dedica ad un'indiscrezione sulla Juventus: "Il Leicester tenta la Juve: 40 milioni per Demiral"; e anche una che riguarda Fiorentina, Inter e Napoli: "Castrovilli piace a tutti, Inter e Napoli ci provano", ricordando come i viola però continuino a fare muro per il talento del centrocampo classe '97.

Ibra giudice - Intanto quello di oggi sarà anche il turno del ritorno in Serie A di Zlatan Ibrahimovic. Stefano Pioli probabilmente gli regalerà almeno uno scampolo di partita contro la Sampdoria e da lì comincerà una nuova era, con lo svedese primo referente di Boban e Maldini. Il Corriere dello Sport, con l'immagine di tutti e tre in evidenza, titola così: "Ibra giudice rossonero, deciderà chi è da Milan".