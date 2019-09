L'apertura del Corriere dello Sport: "Conte alla rovescia"

"Conte alla rovescia": questo il titolo d'apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi. E' già Inter-Juventus, a una settimana dal big match in programma a San Siro il 6 ottobre. Conte e Sarri pronti alla sfida. Oggi la Juve in campo alle 15 contro il Verona. Alle 18 è attesa la risposta dell'Inter in casa della Sampdoria (Conte cerca la sesta vittoria consecutiva, Sarri spera nel sorpasso). Prove di avvicinamento al derby d'Italia: Conte lancia Sanchez, Sarri vuole Ronaldo al top.

Il caso - "Razzismo i cori di massa": nel taglio alto si parla ancora una volta di razzismo. Gli insulti a Pjanic in Brescia-Juventus opera del 90% dei 4.700 tifosi assiepati nella curva del Brescia ma nessuno ha interrotto la partita. Il Giudice: stop con la condizionale. L'altro caso: Daspo decennale per i capi ultrà della Juventus nell'inchiesta Last Banner.

Casa Milan - "Giampaolo incassa la fiducia" è il titolo di spalla dedicato ai rossoneri. Il futuro del tecnico rossonero rimane in bilico ma dalla società sono arrivati segnali di compattezza. Maldini spinge per dare tempo al tecnico, solo un crollo contro la Fiorentina potrebbe essere fatale. Mentre Boban appare più perplesso.

Casa Napoli - Kalidou Koulibaly squalificato per due giornate, Carlo Ancelotti studia le alternative. "Napoli, una diga senza Koulibaly" è l'altro titolo di spalla. Carletto studia nuove soluzioni tra difesa e centrocampo per affrontare le prossime due gare senza KK.