L'apertura del Corriere dello Sport: "Conte, come una finale"

vedi letture

"Conte, come una finale". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport oggi in edicola in riferimento al futuro di Antonio Conte: "Oggi incontra il presidente dell'Inter: dentro o fuori. Allegri alla finestra. Zhang cerca il dialogo, il tecnico valuta se ricomporre. Da risolvere subito anche il caso Lautaro: tutto dipenderà dal prezzo. Skriniar aspetta una proposta".

Ingombranti - Spazio in taglio alto a quei giocatori che fino ad ora sono stati scaricati dalle rispettive squadre perché 'vecchi' e quindi non più parte del nuovo progetto. Da Suarez a Cavani, da Milik a Higuain: quanti giocatori vengono scaricati da club e allenatori, da stelle a esuberi in un lampo.

Roma, Fonseca non ci sta: la partenza è già al veleno - Spazio in taglio basso all'irritazione del tecnico giallorosso nata a due giorni dal raduno della squadra. Il portoghese aspetta il mercato e un segnale del club, che ancora evidentemente non c'è stato.