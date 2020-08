L'apertura del Corriere dello Sport: "Conte-Inter per forza"

vedi letture

"Conte-Inter per forza". Così in apertura questa mattina il Corriere dello Sport: si è chiuso il caso più bollente dell'estate, confermati anche i dirigenti. "Contratto troppo pesante - scrive il quotidiano - Zhang accetta la resa del tecnico". Tre ore di vertice in villa a Varese per il chiarimento, poi il comunicato del club: "Incontro positivo, strategia condivisa".

Nazionale - "Nazionale con l'incubo quarantena", si legge di spalla. Mancini aspetta la lista dei giocatori in isolamento: slittate le convocazioni, con il tecnico preoccupato dalla ripresa dei contagi. A Coverciano attesi 35/40 azzurri, ma Jorginho è in quarantena fino al trentuno agosto. E Tonali uscirà a filo.

Juve - "Dybala incedibile, Higuain ha chiuso", si legge in taglio basso, in riferimento alle prime parole da allenatore bianconero di Andrea Pirlo. L'allenatore presenta la sua sfida mostrando sicurezza e partendo da un paio di punti fermi importanti: "I campioni possono sempre giocare insieme, però in campo serve sacrificio".

Napoli - "Napoli non ti svendo", è invece il titolo che il quotidiano dedica alle parole del patron degli azzurri, Aurelio De Laurentiis. Il presidente è un ciclone e parla di tutto: sistema calcio, mercato, arbitri, obiettivi. "Ci sono gli avvoltoi - ha detto - ma non faccio saldi. Koulibaly? Chiedete a City, United o PSG: spendono certe cifre...".