L'apertura del Corriere dello Sport: "Conte: la Juve è il modello"

"Conte: la Juve è il modello". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport in edicola stamani con il riferimento alle parole dell'allenatore dell'Inter: "Antonio provoca e incorona la sua ex squadra. l'Inter (21.45) contro la Viola per rimettersi alle spalle dei bianconeri e far slittare la festa scudetto".

CR7 da record, guida l'assalto degli over 30 - Spazio anche per il portoghese in prima pagina dove viene descritto un Ronaldo senza limiti a 35 anni. Insieme a lui anche Dzeko e Ribery. Una Serie A segnata dai 'grandi vecchi'.

Milan, resta Pioli, salta Rangnick - Spazio in taglio alto alla svolta clamorosa avvenuta nella serata di ieri quando dalla Germania è iniziata a rimbalzare la notizia del salto di trattativa tra i rossoneri e Rangnick. La motivazione? Il Milan ha deciso di continuare con Stefano Pioli.