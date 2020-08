L'apertura del Corriere dello Sport: "Conte, lungo addio"

"Conte, lungo addio". Questo il titolo centrale che propone oggi in apertura il Corriere dello Sport. È inevitabilmente il grande tema di questi giorni: l'imbarazzo dell'Inter dopo la sfuriata riapre il discorso sul futuro. Antonio chiede più potere in società, ma si torna a parlare di Allegri. Già in giornata primo confronto tra il tecnico e i dirigenti. L'ultima parola spetterà a Zhang a fine stagione.

Capello scommette su Zaniolo - "Su Zaniolo sentite Capello: 'Futuro da pallone d'oro'", si legge in taglio centrale. Il quotidiano riprende le parole di Fabio Capello ed esalta il talento giallorosso. Nicolò vuole essere decisivo anche contro il Siviglia, e l'ex allenatore della Roma lo incorona: "Straordinario".

Per Dybala c'è speranza - Di spalla il Corriere dedica spazio alle speranze della Juve di recuperare la Joya per il match contro il Lione: "Dybala, sprint per la Champions", il titolo del quotidiano. Bianconeri in affanno, Sarri ha bisogno dell'argentino contro Garcia: "Il Lione è pericoloso". E CR7 "prenota" il terzo Scudetto.