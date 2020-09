L'apertura del Corriere dello Sport: "Conte, ora o mai più"

vedi letture

L'apertura odierna del Corriere dello Sport è dedicata all'Inter, pronta a radunarsi in giornata. "Conte, ora o mai più" scrive il quotidiano sportivo. Kolarov e Vidal in arrivo, pronto l'assalto allo Scudetto nel regno della Juventus. I nerazzurri con l'esperienza degli over 30, i bianconeri invece pronti a stringere per il centravanti.

Centravanti Juve - "Lite Suarez-Barcellona sulla buonuscita: la carta Morata per Pirlo". La Juventus attende segnali da Barcellona per chiudere l'intesa con Luis Suarez, in attesa del passaporto. Nel frattempo ripensa ad Alvaro Morata.

La riapertura - "Il Parma ha aperto a mille tifosi. Il Governo: stop fino a ottobre". Ieri 1000 tifosi allo stadio Tardini di Parma per l'amichevole con l'Empoli ma il Governo frena: presto per i tifosi in Serie A.

Nazionale - "L'Italia con una Scarpa d'Oro". Nations League, azzurri ad Amsterdam contro l'Olanda (Rai 1, 20,45). Mancini lancia la Scarpa d'Oro Immobile dall'inizio. Anche Zaniolo titolare: "Questa partita dobbiamo vincerla".

Addio a sorpresa? - "Maxi-offerta degli arabi al Papu Gomez". L'Al-Nassr all'assalto dell'attaccante argentino dell'Atalanta. Pronto un triennale da 5 milioni l'anno per il giocatore, 15 milioni all'Atalanta.

Casa Lazio - "Muriqi sbarca. Acerbi-Lazio allo scontro". L'attaccante del Fenerbahce domani a Roma. Arriva pure Fares dalla SPAL. L'azzurro duro con il club: "Il rinnovo non è più una priorità".

Il caso - "Messi in stand-by". Il caso Barça non è chiuso, scrive il quotidiano in un articolo a firma Ivan Zazzaroni. Il caso non si è chiuso con l'intervista di Leo Messi.