© foto di stefano tedeschi

"Conte pressa Marotta". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport in riferimento al mercato dell'Inter che potrebbe sbloccarsi su tre fronti: "Delle tre in corsa per lo scudetto solo l'Inter agita il mercato. Eriksen o Vidal, Young, Giroud: l'assalto nerazzurro è pronto".

Tornerà Zaniolo - Spazio in taglio alto all'infortunio del classe 1999 della Roma rimediato nell'ultima gara con la Juventus: "Riuscito l'intervento al crociato e al menisco: stagione finita, ma lui spera ancora negli Europei. La Roma lo riavrà in 4/6 mesi: dubbi sul campo e sulla decisione di farlo giocare con un ginocchio affaticato".