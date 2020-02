L'apertura del Corriere dello Sport: "Conte senza alibi"

"Conte senza alibi": così il Corriere dello Sport in apertura. Chiuso il calciomercato di gennaio, è tempo di bilanci. Gli arrivi di Eriksen, Young e Moses consegnano all'Inter lo scudetto degli affari invernali. Ora il tecnico dei nerazzurri non può più nascondersi perché ha una squadra per vincere e per competere con la Juve. La lotta Scudetto è più viva che mai!

Riepilogo mercato - Fiorentina scatenata, rivoluzione Commisso: "Preso anche Agudelo. Amrabat arriverà a luglio". Movimenti rossoneri sulla fascia: "Milan, torna Laxalt ma sfuma l'arrivo di Robertson". Movimenti in attacco per il Cagliari, in difesa per il Lecce: "Cagliari, ecco Paloschi dalla SPAL, Paz lascia il Bologna e va a Lecce".

Mercato estivo - "Giroud promessa per luglio": niente da fare per l'arrivo dell'attaccante francese in Italia. Niente Lazio o Inter per Giroud. Muro del Chelsea che non ha trovato un sostituto all'altezza e affare rimandato di qualche mese. Tare era a Londra e aveva in mano l'accordo ma il veto posto da Lampard ha fatto saltare l'affare.

L'anticipo - La Roma scenderà in campo stasera per sfidare il Sassuolo al Mapei Stadium. "Fonseca, missione Champions: 'Florenzi? Via per sua scelta?'". Convocati i tre nuovi acquisti, Pellegrini il grande ex.

L'intervista - A fondo pagina c'è spazio anche per un'intervista esclusiva. Parla Dragowski, il portiere della Fiorentina: "Dragowski blinda la Viola anti-Juve: 'Ho studiato CR7, pronti all'impresa'".