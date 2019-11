L'apertura del Corriere dello Sport: "Conte una furia"

© foto di Andrea Giannattasio

"Conte una furia". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport questa mattina in edicola. L'apertura fa riferimento alla sconfitta dell'Inter di ieri sera contro il Dortmund: una gara che si era conclusa a fine primo tempo sul risultato di 2-0 per l'Inter, terminata poi 3-2 per il Dortmund: "Segnano Lautaro e Vecino, poi il buio e i tre gol tedeschi. Il tecnico chiama in causa la società: "Rosa inadeguata, vengano i dirigenti a dare spiegazioni".

Napoli in Champions - "Andale, Napoli gli ottavi sono vicinissimi". Questo il titolo in taglio laterale riferito al pareggio di ieri sera tra Napoli e Salisburgo allo stadio San Paolo: "Il messicano risponde a Haaland poi due pali e tante occasioni sprecate negano la vittoria. Ancelotti se ne va senza parlare".

Balotelli e la Nazionale - "Balo: Voglio l'azzurro". In taglio alto spazio anche ad una possibile convocazione per Mario Balotelli che potrebbe tornare in Nazionale dopo molto tempo. Il Ct Mancini sta pensando di inserirlo nella lista dei possibili convocati: "SuperMario parla di Nazionale, Gravina: "Sarebbe un bel segnale". Verona, solo un turno al settore dei cori razzisti. Indaga la Procura".