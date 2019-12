L'apertura del Corriere dello Sport: "ControNapoli"

Ci si aspettava il cambio di passo immediato, dovuto all'energia nuova che può portare il cambiamento, specie se il nuovo allenatore si chiama Gennaro Gattuso e dell'energia e della grinta ne ha fatto uno stile di vita. Invece il Napoli non riesce a sbloccarsi in campionato e cade anche al San Paolo contro il Parma, beffato nel recupero da un contropiede finalizzato da Gervinho. "ControNapoli", è il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che parla di esordio shock per il tecnico calabrese, la cui squadra è stata fischiata dopo l'inaspettata debacle.

Esame Inter - In taglio alto sul Corriere dello Sport c'è spazio anche per l'Inter, che invece scenderà in campo nel posticipo domenicale sul campo della Fiorentina. "Inter, esame Chiesa", titola il quotidiano romano. I nerazzurri dovranno vedersela coi viola dell'obiettivo di mercato Federico Chiesa, ma anche di Vincenzo Montella, che in questo match si gioca anche un pezzo di panchina e dunque di futuro. "E la Juve rincorre la vetta con Dybala: c'è l'Udinese", il titolo dedicato invece alla Juventus.

Gli altri anticipi - Nella giornata di ieri, oltre a Napoli-Parma, ci sono stati altri due anticipi e il Corriere dello Sport si sofferma anche su queste due partite. "Crollo Lecce, Liverani attacca Balo", titola di spalla il quotidiano dopo la sconfitta dei salentini per 3-0 sul campo del Brescia. Battibecco in campo tra l'allenatore giallorosso e l'attaccante bresciano. Nell'altro match andato in scena ieri, infine, la Sampdoria ha battuto il Genoa nel Derby della Lanterna: "Ranieri si rilancia con il derby".