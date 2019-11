L'apertura del Corriere dello Sport: "Costa d'oro"

"Costa d'oro": così il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Vittoria sofferta della Juventus in casa della Lokomotiv Mosca con una magia di Douglas Costa arrivata nel recupero. Ramsey dopo pochi minuti aveva sbloccato il match, al 12' il pari dei russi con Miranchuk. I bianconeri passano a Mosca e conquistano gli ottavi con due turni d'anticipo. Ma Sarri non è soddisfatto: "Possiamo giocare meglio".

L'intervista - Parla Ciro Immobile in esclusiva. Il centravanti della Lazio racconta i suoi 100 gol con la maglia biancoceleste: "Altri 100 gol con la Lazio". L'attaccante giura fedeltà alla Lazio: "Voglio restare qui a vita e fare anche la Champions League con questa maglia. Un onore essere accostato al mito Chinaglia".

Caso Napoli - Nel taglio alto spazio dedicato al caos Napoli. "Pieni poteri ad Ancelotti" scrive il quotidiano romano. Comunicato del club dopo la ribellione: sanzioni ai giocatori, sul ritiro decide l'allenatore. Lo scontro a fine partita.

Caso Inter - Sempre nel taglio alto si parla dello sfogo di Antonio Conte post-Dortmund. "De Paul e Kouamé per placare Conte". La società nerazzurra non ha gradito le parole dell'allenatore ma è pronta ad accontentarlo e a gennaio tornerà sul mercato. Il club è pronto a correre ai ripari: nel mirino De Paul dell'Udinese e Kouamé del Genoa.

L'Europa - "Atalanta, primo punto. Icardi esalta Parigi". Maurito ancora in gol, sempre più trascinatore del PSG. Buon primo punto per l'Atalanta del Gasp che ferma sull'1-1 il City di Guardiola e spera ancora nella qualificazione.