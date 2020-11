L'apertura del Corriere dello Sport: "Covid, stipendi a rischio"

Non ci sono gli anticipi in apertura, il Corriere dello Sport dedica il titolo principale della sua prima pagina ai problemi del calcio ai tempi del Covid-19. "Covid, stipendi a rischio", scrive il quotidiano romano, secondo cui il buco s'allarga e ci sono fino a 400 milioni di euro di perdite. Mentre il contagio dilaga il calcio fa i conti con la crisi e addirittura 15 club ad oggi non possono pagare. FIGC e Lega al lavoro per trovare soluzioni.

In casa Lazio. Nella giornata di ieri sono arrivate ottime notizie per Simone Inzaghi, che ritrova ben 8 giocatori per la sfida con il Torino. "Immobile falso positivo, guida la Lazio a Torino", titola in prima pagina il Corriere dello Sport, che sottolinea come i tamponi abbiano ribaltato il divieto della UEFA. Restano tre i contagiati: Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson.

Gattuso resta a Napoli. Di spalla in prima pagina sul Corriere dello Sport ci si sofferma anche sul Napoli e sull'imminente rinnovo di Rino Gattuso. Aurelio De Laurentiis ha deciso di blindare il tecnico calabrese, prolungandogli il contratto fino al 2023. "Svolta Gattuso, altri due anni a Napoli", si legge sul quotidiano.