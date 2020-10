L'apertura del Corriere dello Sport: "CR7, lite di stato"

"CR7, lite di stato" è il titolo con cui apre l'edizione odierna del Corriere dello Sport. La Juve scenderà in campo questa sera a Crotone, mentre monta la polemica sul protocollo violato. Il portoghese: "Spadafora dice bugie, ho seguito tutte le procedure". La replica: "Arrogante e irrispettoso, pensi prima di parlare".

Derby - In taglio alto c'è spazio per la stracittadina che andrà in scena questa sera a San Siro: "Conte: 'Non mi fermo'", titola il quotidiano. Il tecnico non cerca scuse: "Il Covid si batte restando tutti uniti, lo stop sarebbe disastroso". Nel Milan rientra Ibra, e Pioli ci crede: "Vogliamo batterli".

Napoli - "Napoli prova di forza", si legge invece in taglio centrale. Oggi alle 15 la supersfida tra i partenopei e l'Atalanta: "Gattuso attacca Gasp", scrive il quotidiano. Gli azzurri cercano una vittoria per dimenticare il k.o. a tavolino contro la Juventus: possibile chance per il neo-acquisto Bakayoko.