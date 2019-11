"CR7 Vite": il titolo d'apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi è dedicato a Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta ieri con il suo Portogallo nel 6-0 rifilato alla Lituania. Ronaldo sta benone: spettacolare replica del giocatore portoghese alle critiche degli ultimi giorni. E ieri ha risposto alla sostituzione sedendosi in panchina e abbracciando il c.t.

L'Italia - "Dzeko, dicci che Italia è": nel taglio alto del quotidiano romano spazio alla nostra Nazionale che sfiderà la Bosnia di Edin Dzeko. Gli azzurri, già qualificati agli Europei, sfidano la Bosnia guidata dal gigante della Roma.

L'addio - "Lippi shock, perde con la Siria e lascia la Cina: 'Guadagno troppo'". Dopo le critiche ricevute in Cina, l'ex c.t. campione del mondo ha deciso di dire addio alla nazionale cinese. L'ex Juve e Inter si è dimesso dal suo incarico dopo la sconfitta della nazionale di Pechino contro la Siria (2-1), a Dubai, in una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022.