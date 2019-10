L'apertura del Corriere dello Sport: "CR700"

"CR700": questo il titolo scelto dal Corriere dello Sport in apertura. Stasera Cristiano Ronaldo con una doppietta contro il Lussemburgo può tagliare l'incredibile traguardo dei 700 gol in carriera. Soltanto in 5 (Bican, Pelé, Romario, Müller e Puskas) ci sono riusciti prima di lui. Cristiano li ha messi nel mirino e conta di abbattere quota 700 già stasera.

Calciomercato - "Chi serve a chi". Dalla Juventus all'Hellas Verona, difetti, lacune e obiettivi a 80 giorni dall'inizio delle trattative invernali. Si parla già di mercato e di possibili obiettivi.

Le Nazionali - Domani torna in campo l'Italia. All'Olimpico contro la Roma, in maglia verde, l'Italia proverà a centrare la qualificazione a Euro 2020. "L'Italia aspetta i gol di Chiesa" scrive il quotidiano romano di spalla. Domani la Grecia e Fede, l'attaccante più impiegato della gestione Mancini, non ha ancora realizzato la sua prima rete. Il c.t. lo sprona: "Deve sbloccarsi". Ieri la visita della squadra al Bambino Gesù. Non decolla invece la nuova Under 21. "L'Under non decolla e Kean si fa cacciare". Gli azzurrini di Nicolato fermati a Dublino sullo 0-0. Lite con un avversario, l'ex juventino si fa cacciare. Vittoria invece per il Belgio di Romelu Lukaku, autore di 2 gol. "Lukaku, doppietta e festa. Il Belgio è già qualificato". Diavoli Rossi già qualificati. Due gol anche per il napoletano Elmas che firma il 2-1 della Macedonia.