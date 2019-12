L'apertura del Corriere dello Sport: "CRisi"

"CRisi". Si apre così il Corriere dello Sport questa mattina in edicola in riferimento alla vittoria del pallone d'oro da parte di Leo Messi, con l'argentino che raggiunge quota sei e il portoghese della Juve, che non sta attraversando un buon periodo, rimane a quota cinque: "Segna poco, è assente dal gioco, il posto fisso nella Juve è ormai una prigione per lui e per Sarri. Diserta Parigi, non gli resta che la consolazione del premio Aic".

A Napoli tutti in ritiro - "Il pugno duro di Ancelotti". Spazio in taglio alto al momento no dei partenopei con il tecnico Carlo Ancelotti che decide di portare tutti in ritiro: "Napoli in ritiro da domani su ordine del tecnico. Tensione con la squadra".



Ibrahimovic al Milan - "No al Premier, Ibra va al Milan". Spazio sempre in taglio alto il riferimento è alla prossima squadra di Ibrahimovic. Il Telgraph dà per ecrto il suo ritorno dicendo che sono state rifiutate tutte le offerte dei club inglesi.

Il segreto biancoceleste - "Lazio record, tutti i suoi gol passano da loro". Spazio in taglio laterale ad un'attenta analisi sulla squadra di Simone Inzaghi: "Immobile, Milinkovic, Correa e Luis Alberto al centro del gioco di Inzaghi: in ben 32 reti su 33 sono stati coinvolti i quattro giocatori di talento".