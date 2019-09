© foto di Mattia Verdorale

"CRSalta e debutta Balo". Si apre così l'edizione odierna del Corriere dello Sport questa mattina in edicola. Il titolo è legato, ovviamente, alle partita di oggi tra Brescia e Juventus con i bianconeri che perdono Ronaldo per un stop muscolare mentre il Brescia ritrova Balotelli al rientro dopo aver saltato le prime quattro giornate di squalifica: "Campionato senza sosta. Alle 21 la Juve a Brescia. Ronaldo deve fermarsi: affaticamento muscolare. Sarri lascia a casa Cristiano a casa che sui social polemizza con la Fifa per il premio a Messi. Niente sfida con Balotelli che torna in A dopo tre anni".

Inter, Conte è da record - Spazio in taglio laterale alla capolista del campionato: l'Inter di Antonio Conte: "Domani la Lazio a San Siro. Antonio cerca la quinta perla. Se batte Inzaghi, il tecnico nerazzurro migliora se stesso ed eguaglia Mancini che vinse le prime cinque nel 2016".

Razzismo, l'Uefa chiude le porte - In prima pagina in taglio alto spazio anche al razzismo dopo il brutto episodio avvenuto in Atalanta-Fiorentina, si parla di Euro 2020: "Romania. Slovacchia e Ungheria senza tifosi. Ululati contro Dalbert, adesso indaga anche la digos".