L'apertura del Corriere dello Sport: "De Ligt meglio di CR7"

© foto di Mattia Verdorale

"De Ligt meglio di CR7". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport con la Juve sempre più vicina al colpo del "decennio": "Con il fortissimo centrale olandese, venti anni ad agosto, Agnelli risponde a Napoli e Inter garantendo al club almeno altre dieci stagioni di stabilità difensiva".

Il futuro di Zaniolo - "Ma Zaniolo è in vendita?". Spazio in taglio in prima pagina anche alla possibile cessione di Nicolò Zaniolo da parte della Roma: "Slitta l'adeguamento: la Roma valuta la cessione ma vuole 60 milioni. Offerta Tottenham, la Juve aspetta al varco e fa balenare il prestito di Higuain. Petrarchi stringe per Mancini ma è stallo per Veretout".