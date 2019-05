L'apertura del Corriere dello Sport, De Rossi: "Così mi hanno cacciato"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Il Corriere dello Sport di oggi titola sulla Roma e in particolare sulla situazione riguardante l'addio di Daniele De Rossi alla squadra giallorossa, almeno da calciatore. "Così mi hanno cacciato" è l'apertura dell'edizione odierna del quotidiano: un atto d'accusa del centrocampista, basato su un audio che svela tutti i retroscena dell'addio. Ranieri lo avrebbe riconfermato, mentre Ferrero afferma di volerlo alla Sampdoria.

Max-Agnelli, terzo round - Taglio alto dedicato alla Juventus: in casa bianconera si sta cercando di fare chiarezza su chi possa essere l'allenatore della prossima stagione. Non c'è ancora la fumata bianca per continuare con Massimiliano Allegri, anche se oggi si terrà un nuovo incontro tra le parti. Ansia Juve, il futuro in panchina potrebbe decidersi in giornata.

Non siamo un Paese per giovani - Nel ritaglio laterale, si parla del difficile cambio di mentalità del calcio italiano, da sempre piuttosto refrattario a lanciare i giovani. "Si punta troppo sul risultato" afferma Filippo Galli, ex difensore del Milan. In tutto ciò, la Nazionale Under 17 è in finale agli Europei di categoria: dopo aver battuto la Francia, si giocherà il titolo con i pari età dell'Olanda.