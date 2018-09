"De Vrij snobba Ronaldo". Questo il titolo dell'intervista rilasciata dal difensore dell'Inter al Corriere dello Sport. "L'attaccante più forte che ho affrontato è Mbappé. Alla Lazio ho sempre dato il massimo, se avessi voluto favorire l'Inter non avrei aspettato l'ultima giornata. Spalletti? Me ne parlò benissimo Strootman", le parole del centrale nerazzurro in evidenza in prima pagina.