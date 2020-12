L'apertura del Corriere dello Sport: "DeLa-Agnelli, la tregua"

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "DeLa-Agnelli, la tregua". Ieri pomeriggio a Firenze la stretta di mano tra i due presidenti che segna la tregua dopo le lunghe polemiche relative al match tra le due società non disputato e che ora la sentenza del CONI ha imposto di rigiocare. A Firenze è andato in scena un vertice per la nascita della media company, con Napoli e Juventus unite su questo fronte.



L'Inter cerca il vice Lukaku: offerto Origi - Che l'Inter sia alla ricerca di un vice Lukaku non è novità di oggi, ma il nome nuovo porta a Divock Origi: la punta del Liverpool a gennaio può partire e potrebbe fare al caso dei nerazzurri. Il club di Zhang ci pensa e valuta l'operazione.

Gigio e il Milan: sette milioni non bastano - Si riapre la telenovela relativa al rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma, in scadenza a giugno prossimo. Mino Raiola, procuratore del portiere classe 1999 alza la posta complicando le trattative: serviranno più di sette milioni di euro a stagione.