L'apertura del Corriere dello Sport: "Diavolo a quattro"

© foto di Giulio Falciai

"Diavolo a quattro". Questo il titolo in prima pagina con cui il Corriere dello Sport apre l'edizione odierna del suo giornale. Infatti, secondo il quotidiano, il Milan, con la vittoria di ieri, per 2-1, sul Bologna, sarebbe tornato in corsa, insieme a Roma, Inter e Atalanta, per la sfida Champions. Lite durante la gara tra il mister rossonero, Gennaro Gattuso e il centrocampista Bakayoko.

VAR intrigo in 3D - "Il rigore del San Paolo - si legge sempre nella prima pagina del Corriere dello Sport - contestato dal Cagliari, frutto dell'elaborazione tridimensionale delle immagini: una novità che molti ignoravano". Il quotidiano titola anche: "Conte a che gioco giochi?". A proposito del futuro dell'ex ct della Nazionale italiana che in questo momento sta prendendo tempo, chiedendo garanzie, senza decidere a costo di restare fermo. "Ibra: io sto con Max". Sempre in prima pagina, si legge, come nel confronto tra "giochisti" e "risultatisti" irrompa Zlatan: "Nel calcio vincere è l'unica cosa che conta".