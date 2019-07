L'apertura del Corriere dello Sport: "Dybala-Lukaku, si fa lo scambio"

"Dybala-Lukaku, si fa lo scambio": titola così il Corriere dello Sport di oggi, che dà per imminente la chiusura della trattativa. Paratici vorrebbe infatti convincere definitivamente l'argentino per poi concludere l'operazione. Inter beffata: i nerazzurri virano su Cavani e intanto accelerano per Dzeko. Il Napoli, nel frattempo, prepara l'offerta per Icardi, da tempo in rotta con l'Inter.

Sarri, Napoli subito - Un ampio taglio alto ci introduce ai calendari di Serie A della prossima stagione. "Sarri, Napoli subito" è il titolo che campeggia nella parte alta della prima pagina del giornale romano. Si parte il 24 agosto: già alla seconda giornata la sfida scudetto Juventus-Napoli e il derby della Capitale. Conte inizia a Lecce, il derby di Milano va in scena alla quarta di campionato. Cellino inizia a Cagliari con il suo Brescia.

"Vendi a poco, paghi caro" - In taglio laterale, il Corriere dello Sport di oggi parla delle anomalie di questa sessione di mercato. "Vendi a poco, paghi caro e i conti non tornano", si legge. Il giornale porta diversi esempi a sostegno di questa tesi: Cutrone venduto a 22 milioni dal Milan, il quale ha acquistato Leao per 35. Ma si fa anche l'esempio della Roma, che ha ingaggiato Pau Lopez per 27,5 milioni e non Perin, valutato 15.