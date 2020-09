L'apertura del Corriere dello Sport: "Dzeko e Milik prigionieri"

"Dzeko e Milik prigionieri" è il titolo d'apertura del Corriere dello Sport che dedica spazio agli incroci di mercato tra Juventus, Roma e Napoli. Giallorossi e azzurri alla finestra: congelato lo scambio che coinvolge anche Cengiz Under. La Juve aspetta il via libera di Suarez e blocca il giro degli attaccanti. Il bosniaco e il polacco pronti al trasferimento a Torino e nella Capitale ma il club bianconero attende l'uruguagio del Barcellona.

Calendario - Ieri la Lega ha ufficializzato il nuovo calendario del campionato. "Pirlo-Gattuso alla terza". I due vecchi amici si scontrano presto: sarà Juve-Napoli da brividi. Lazio-Atalanta verrà spostata al 30. Scudetto: CR7-Lukaku si gioca alla penultima, come il derby di Roma.

Il caso - "Papà Messi non molla: 'Leo se ne va'". Tensione a Barcellona per il vertice con Bartomeu. Nessuna intesa tra il padre di Messi e il club catalano: la Pulce intenzionata ad andare via dal Barça.

La richiesta - "Riaprite l'Allianz Stadium al 20%". Si lavora per la riapertura degli stadi in vista della ripresa della Serie A. C'è il sì della Regione Piemonte al dossier della Juventus: la parola passa al CTS.

L'intervista - "Sblocca stadi. Renzi: 'Grande occasione'". Impianti da ristrutturare: ok all'emendamento. E ora Firenze sogna.

La Nazionale - Spazio in prima pagina anche per la Nazionale di Mancini. "Orgoglio Immobile: 'Voglio stupirvi'". Domani Italia-Bosnia. La carica di Ciro dopo la Scarpa d'Oro.

Covid - "Neymar positivo, a rischio la Ligue 1. Anche Berlusconi ha il Covid: 'Asintomatico, è in isolamento'". Il brasiliano del PSG si ferma come Di Maria e Paredes. Scoppia il caos in Francia per il PSG.