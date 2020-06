L'apertura del Corriere dello Sport: "E io pago!"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "E io pago!". Il riferimento è ai 356.000 abbonati che nonostante il calcio riparta non hanno diritto ad alcun indennizzo. Così secondo il quotidiano la ripartenza del calcio la pagano i tifosi più fedeli: dieci club su venti non prevedono la restituzione dei canoni ricevuti. Si punta a sconti e prelazioni sui prossimi spalti aperti. Ma ora incombono le class action.

E' già febbre per una coppa che fa sognare - Il 13 giugno (o il 12, ma manca l'ufficialità) si riprende con la Coppa Italia. Una coppa che ritrova finalmente fascino e grande attesa dopo mesi di assenza dal calcio giocato. Juve, Milan, Inter e Napoli attendono l'ufficialità della data in cui torneranno in campo, inaugurando un tour de force che le vedrà giocare ogni tre giorni per circa due mesi. Ma la Coppa Italia torna a far sognare, anche i tifosi.



La Serie B al via nel weekend del 21 giugno - Non solo la Serie A si appresta a ripartire e terminare il proprio campionato. Ieri è stato reso noto il calendario della ripresa in Serie B: si partirà il weekend del 21 giugno e si arriverà fino al 2 agosto, quando poi prenderanno il via playoff e playout per chiudere il 20 di agosto. Ma non solo, c'è il recupero Ascoli-Cremonese: è stato fissato per il 17 giugno e sarà dunque il match che aprirà le danze.