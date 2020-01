L'apertura del Corriere dello Sport: "El segna semper Lu"

La prima pagina del Corriere dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "El segna semper Lu". Il titolo, in dialetto milanese, si riferisce a Romelu Lukaku, che ieri sera nell'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Cagliari ha messo a referto un'altra doppietta. Ha aperto le marcature al ventesimo secondo, per poi trovare anche il terzo gol nerazzurro: in mezzo una rete di Borja Valero. Chiude il conto Andrea Ranocchia. Per i sardi gol della bandiera di Oliva, per il definitivo 4 a 1 che spedisce i nerazzurri ai quarti di finale.

Politano torna alla Roma, Spinazzola da Conte - Taglio alto dedicato allo scambio ormai in via di definizione tra Roma ed Inter. Matteo Politano farà il suo ritorno in giallorosso, mentre l'esterno per Antonio Conte sarà Leonardo Spinazzola. Scambio a titolo definitivo, oggi le visite mediche e le firme. L'Inter poi pensa ad inserire Mathias Vecino nell'operazione che dovrebbe portare Christian Eriksen in nerazzurro.

Zaniolo senti Baggio: "Nicolò ce la puoi fare" - Taglio alto dedicato a Nicolò Zaniolo, sottoposto lunedì alla ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il professore Mariani, che lo ha operato, garantisce una ripresa veloce e che per giugno sarà pronto. Poi arrivano le rassicurazioni di un grande campione che è passato dallo stesso destino che sta vivendo Nicolò Zaniolo: Roberto Baggio. Il Divino, che nel 2002 recuperò dal crociato in 77 giorni, carica Zaniolo: "Ce la puoi fare! Io avevo 35 anni, tu 20".