L'apertura del Corriere dello Sport: "Eriksen, ecco l'offerta"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre oggi in prima pagina con il titolo: "Eriksen, ecco l'offerta". Prende il volo la trattativa per portare in nerazzurro il centrocampista danese del Tottenham: l'Inter ha messo sul tavolo 15 milioni di euro e grazie al pressing dello stesso giocatore sul club inglese la svolta positiva potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Le parole di Ausilio: "Aspettiamo il Tottenham, ma per lui faremo di tutto". E nel frattempo arriva Victor Moses a rinforzare le corsie esterne di mister Conte.

Politano insiste: vuole solo la Roma - Continua la telenovela legata al futuro di Matteo Politano. L'esterno, che già la settimana scorsa era in procinto di passare in giallorosso, spinge per una riapertura della trattativa. Tra i dirigenti dei due club è ancora scontro, ma i contatti per tentare di ricucire lo strappo e chiudere comunque il passaggio di Politano in giallorosso proseguono. Si tratta ancora per il prestito, per accontentare il giocatore, che vuole solo la Roma.

Dybala chiama Pogba alla Juve - Taglio basso dedicato al mercato della Juventus, con Paulo Dybala che in un'intervista ad Otro ha lanciato un messaggio a Paul Pogba, centrocampista ora al Manchester United ma sempre nelle menti bianconere: "Abbiamo un bel rapporto, insieme cercavamo nuovi modi per esultare. Spero che un giorno torneremo ad festeggiare i gol insieme".