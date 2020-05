L'apertura del Corriere dello Sport: "Euroagosto"

"Euroagosto". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport in edicola stamani sulle coppe europee che verranno disputate nel mese di agosto: "Champions ed Europa League sarà un estate bollente. Vertice Uefa-Eca: stilata una bozza che prevede quarti a turno unico in campo neutro a metà del mese poi le final four dei due tornei".

Bayern, l'ottava sinfonia - Spazio in taglio centrale alla vittoria del Bayern di Monaco contro la diretta concorrente Borussia Dortmund: "Un cucchiaio di Kimmich nello scontro al vertice spinge il Dortmund a -7. Bavaresi ad un passo dal titolo tedesco, ne hanno già vinti sette di fila".

Ibra, stop un mese: corsa ai rimedi anti-infortuni - Spazio in taglio alto alla probabilità in quest'ultimo periodo, più elevata di infortunarsi a partire da Zlatan Ibrahimovic - Scongiurata la rottura del tendine d'Achille. Zlatan dovrebbe tornare in campo a inizio luglio. Preparatori a lavoro per evitare che aumentano gli incidenti a causa degli impegni ravvicinati.