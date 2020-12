L'apertura del Corriere dello Sport: "Europa o flop: Conte al bivio"

vedi letture

"Europa o flop: Conte al bivio", così titola stamane il Corriere dello Sport. Borussia Monchegladbach-Inter in Champions League è una sfida decisiva per i nerazzurri che devono strappare i tre punti per continuare a sperare nel passaggio del turno. "Usciamo dal campo senza rimpianti", sentenzia il tecnico nerazzurro, che potrebbe vedere rovinata la stagione già al primo di dicembre.

"E' morto in crisi d'astinenza" - Titolo shock in taglio alto, riguardante Diego Armando Maradona. A riferirlo è un'infermiera, che tramite il suo legale riaccende il giallo: "Sette giorni prima del decesso è caduto e ha battuto la testa, ma nessuno intervenne". Si infittisce il giallo attorno alla morte del campione argentino, che avrà lunghi strascichi.

Sorpresa Milan: "Lo scudetto? Non previsto" - "Piedi per terra", proclama il presidente rossonero Scaroni, che rivela come lo scudetto e nemmeno la Champions sono state previste per questa stagione. Poi Ibrahimovic: "Sono qui per cambiare mentalità al club". Resta il fatto che il Milan sta sorprendendo tutti e non ha nessuna intenzione di fermarsi.