L'apertura del Corriere dello Sport: "Eurorecord"

L'Italia cancella l'esclusione dai Mondiali facendo la voce grossa nelle qualificazioni a Euro2020. "Eurorecord", è il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che elogia l'undici di Mancini, capace di battere 2-0 anche la Grecia nella serata di ieri. Per Roberto Mancini ora sono 8 vittorie consecutive e martedì contro il Liechtenstein potrebbe eguagliare il primato di Pozzo.

Roby show - Intanto il sabato di calcio è stato dedicato anche a Roberto Baggio, che intervistato dal direttore de La Gazzetta dello Sport Monti sul palco del 'Festival dello Sport' di Trento s'è raccontato a cuore aperto. "Baggio: 'Addio al calcio per il no al Mondiale'", titola il Corriere dello Sport in prima pagina, che ha confessato di aver vissuto la delusione di non essere convocato nel 2002 malgrado lo meritasse, secondo lui.

Viaggio in Armenia - Il Corriere dello Sport propone anche un viaggio a Erevan, in Armenia, dov'è cresciuto Henrikh Mkhitaryan, una delle rivelazioni della Roma in quest'avvio di stagione. "Mkhitaryan segreto, così è nata una stella", titola in prima pagina il quotidiano romano, bravo a incunearsi nei luoghi della gioventù dell'ex Borussia Dortmund, tra scuola, amici e famiglia di quello che viene considerato un eroe popolare.