L'apertura del Corriere dello Sport: "Fateci giocare"

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola oggi in prima pagina: "Fateci giocare!". I calciatori del massimo campionato, tramite una nota dell'AIC, chiedono che i campionati ripartano, dicendosi disposti a giocare anche d'estate, se vi saranno le condizioni di sicurezza. Nel frattempo arriva il sì al taglio degli stipendi e ad un fondo di solidarietà. Oggi il vertice con la Lega.

Reina: "Ho avuto paura, non respiravo più" - Taglio alto dedicato a Pepe Reina, che ha raccontato come ha vissuto i giorni della malattia, dopo aver contratto il Covid-19. "Sono diciotto giorni che non esco. Ora sto bene, ma non è stato facile. Febbre, tosse secca, mal di testa, senso di spossatezza... è come se avessi avuto un'influenza. Solo più pesante".

Cairo-Tare, muro contro muro - Club spaccati sulla ripartenza del campionato. Non c'è unità d'intenti tra i club del massimo campionato, tra chi vorrebbe chiudere qua il campionato e chi invece spera di poterlo concludere. Un aiuto potrebbe arrivare dall'UEFA, intenzionata a prorogare i contratti per dare modo alle leghe di portare a termine i campionati anche riparte a giugno. Si lavora sui calendari, di certo i prossimi giorni saranno cruciali per fare chiarezza.