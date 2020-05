L'apertura del Corriere dello Sport: "Fateli giocare"

"Fateli giocare" è il titolo d'apertura scelto dal Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. Ripartenza, il via libera di virologi e medici sportivi. Da Pregliasco alla Gismondo, gli scienziati si schierano. Restano tante trappole sulla strada della Serie A ma ormai anche per gli scienziati non bisogna eccedere in prudenza Un giro d’orizzonte fa capire perché si può procedere. Virologi, infettivologi, specialisti fischiano l’inizio: basta con le indecisioni Il professor Tinelli: "Se il calcio riparte ci saranno pochissimi contagiati".

La decisione - "Il calcio si sospende, la parola al Governo". Vietate manifestazioni sportive fino al 14 giugno e Gravina sospende ogni campionato, ma spera di poter ripartire il 13 con la Serie A.

Casa Juve - "Ronaldo, scatta l'ora del campo": dopo 72 giorni si rivelerà da Sarri alla Continassa. Il portoghese atteso quest'oggi in campo per gli allenamenti.

Futuro Dries - "Mertens, Napoli lo reclama". I tifosi sui social chiedono il rinnovo del belga. Segnali di disgelo con De Laurentiis: il rinnovo è più vicino.

Il virus - "Caceres: 'Io, due mesi con il Covid'". L'annuncio del difensore della Fiorentina, ex Juve: "Ho contratto il virus ma non avevo sintomi. Dopo 60 giorni sono guarito, ora sto bene".