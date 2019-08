L'apertura del Corriere dello Sport: "Febbre a 90"

"Febbre a 90". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che non sta nella pelle di dare il via alla nuova Serie A "storica e bollente", come scrive nella sua copertina. Il quotidiano romano ricorda tutte le novità, anche per quanto riguarda arbitri e regole, parla delle nuove rose e delle nuove maglie e ricorda che si tratta del compleannok del campionato a girone unico. Un campionato importante, che porta all'Europeo, a cui dunque anche il c.t. Mancini guarderà con grandissima attenzione.

Inter - In taglio basso sul Corriere dello Sport si parla anche dell'Inter e chi - ufficiosamente - non ne fa più parte, parlando strettamente di progetto tecnico, collegando il discorso al Napoli. "Icardi canta, Carlo spera", è il titolo del quotidiano, che si sofferma sulla possibilità ancora concreta da parte del club azzurri di prelevare l'argentino dalla società di Suning. Rumors alimentati da Mauro stesso, che alla festa di Lautaro Martinez ha intonato cori napoletani. "Altro segnale?", si domanda il giornale.

Mercato Roma - Sullo stesso piano sul Corriere dello Sport ancora il mercato, stavolta collegato alla Roma, alla ricerca di un attaccante che possa fare da vice-Dzeko. "Kalinic-Roma, decide Schick", perché è importante la cessione dell'attuale vice del bosniaco per prenderne un altro. Per l'ex Sampdoria sono ancora vive piste che lo porterebbero in Germania.