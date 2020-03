L'apertura del Corriere dello Sport: "Final Champions"

"Final Champions": così il Corriere dello Sport in apertura. Il piano per coppe e campionati. Ecco il nuovo calendario che verrà approvato domani dalla UEFA in conference call con tutte le Leghe: i campionati ripartiranno a maggio, le coppe a giugno con un torneo finale a quattro squadre in campo neutro. A Istanbul la Champions League, a Danzica l'Europa League. Gli Europei rinviati a novembre 2020 o a giugno 2021. A rischio anche le Olimpiadi di Tokyo.

L'Atalanta - "Paura Dea, stop allenamenti": nel taglio alto si parla dell'Atalanta e della paura, dopo i 5 giocatori del Valencia positivi al Coronavirus Covid-19. La formazione bergamasca finisce in isolamento fino a martedì 24. E dopo lo scontro tra Agnelli e Lotito sul diritto d'allenarsi, arriva l'accordo in sede Lega: fermi per almeno un'altra settimana. La Spagna chiude tutto e schiera l'esercito, in Inghilterra c'è ancora chi gioca.

Il c.t. - Parla Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana: "Adesso è giusto fermarsi. Rinviare l'Europeo? Conta più la salute. Lo possiamo vincere anche nel 2021".