L'apertura del Corriere dello Sport: "Fiorentina, il testamento di Diego"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport apre con un titolo sulla Fiorentina: "Il testamento di Diego". In una intervista esclusiva Diego Della Valle racconta al quotidiano la sua verità sulla cessione del club: "Commisso è la scelta giusta, lo abbiamo messo in condizione di fare meglio di noi". L'ormai ex patron della viola continua poi esprimendosi così sul futuro di Federico Chiesa: "Deve restare un altro anno. Rocco sa che non può presentarsi a Firenze senza di lui". Chiusura con un bilancio sugli anni trascorsi a Firenze: "In 17 anni spesi 285 milioni. Un voto alla nostra gestione? Direi tra il 7 e l'8".

Intrigo Icardi - Spazio alla situazione relativa a Mauro Icardi: l'Inter lo mette sul mercato, Roma e Napoli prendono informazioni. Ma non hanno fatto i conti con Wanda, che non vuole andare via. Si profila dunque un'altra battaglia con il club per l'attaccante argentino, che non rientra nei piani di Antonio Conte per la prossima stagione.

Neymar ko, quanti guai - Taglio basso con un titolo dedicato a Neymar: "Quanti guai". Il fantasista brasiliano è infatti al centro di diverse polemiche, compresa un'accusa di stupro, e in amichevole si è infortunato alla caviglia e dovrà saltare la Coppa America.