L'apertura del Corriere dello Sport: "Follie da scudetto"

"Follie da scudetto". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport in edicola stamani in riferimento alle decisione che verranno prese per la ripresa del campionato: "Europei nel 2021. I paletti Uefa e l'idea della Lega: Serie A dal 25 aprile. I club chiedono la decurtazione ai calciatori e presentano il conto al governo: 720 milioni se non si gioca più".

Juve, non solo Rugani, anche Matuidi positivo - Spazio in taglio basso al secondo caso positivo al Coronavirus nella Juventus. Si tratta del centrocampista francese Blaise Matudi: è asintomatico ed è già in quarantena a casa sua.

Allenatori convocati, l'Aic denuncia il Brescia - Spazio in taglio basso alla denuncia fatta dal presidente dell'AIAC Renzo Ulivieri verso il Brescia Calcio che ha convocato al campo di allenamento di Torbole Casaglia i collaboratori tecnici, i preparatori e gli osservatori che fanno parte degli staff di Corini e Grosso, i due tecnici già esonerati. Una cosa che non ha senso considerato il fatto anche che Brescia è purtroppo un focolaio italiano in emergenza in queste ore.