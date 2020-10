L'apertura del Corriere dello Sport: "Forza calcio!"

"Forza calcio!" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Domani il derby di Milano come vetrina della ripresa. Riparte la Serie A e riprendono anche le coppe europee dopo la sosta per le nazionali. Si riparte tra dubbi, timori e soprattutto speranze. Meno uno al derby tra Inter e Milan. "Inter, Eriksen punge Conte": il danese spera di convincere il tecnico e vuole giocare di più. In casa rossonera: "Riecco Romagnoli". Il difensore pronto a rientrare nel derby.

Casa Juve - Nel taglio alto spazio alle parole di ieri del presidente della Juve, Andrea Agnelli. "Tutti contro di noi" scrive il quotidiano. Rientro di CR7 a Torino, botta e risposta tra il presidente e Spadafora. Agnelli all'attacco e scoppia il caso sul ricorso del Napoli in appello. La Juventus potrebbe ricusare il presidente Sandulli dopo le parole sulla partita non giocata. De Siervo: "Come Lega non potevamo spostarla".

Nazionale - Mancini carica Immobile via social. "Il tweet del cittì: 'Ciro, segnerai tu'". Dopo le polemiche sui pochi gol dei centravanti, Roberto Mancini carica Ciro Immobile. Immediata la risposta dell'attaccante: "Grazie mister, mai mollare".