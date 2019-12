L'apertura del Corriere dello Sport: "Frenati"

"Frenati". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere dello Sport a proposito della gara di ieri sera tra Inter e Roma. Fonseca supera la prova Champions League e mette in difficoltà i nerazzurri che stasera possono perdere il primo post. Il mister Conte commenta: "Ingiusto fischiarci". L'eterno capitano giallorosso Francesco Totti in tribuna con Fienga.

Sarri, esame Ciro - Così titola in prima pagina taglio basso il quotidiano a proposito della sfida tra Juventus e Lazio. Stadio Olimpico, ore 20:45: Immobile guida la Lazio contro la Juventus che vuole tornare in testa alla classifica. Il mister Simone Inzaghi: "Loro sono più forti, ma noi siamo più in forma".