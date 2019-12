© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola oggi: "Friedkin libera la Roma". Il magnate texano è pronto a rilevare la Roma da James Pallotta per la cifra record di 800 milioni di euro. L'ultima parola spetterà alla due diligence legale, poi la firma per il passaggio di proprietà. Pallotta e soci via dopo 8 anni senza trofei e con 200 milioni di guadagno. Lo stadio per ora resta fuori dall'intesa.

Ciao Juve, Haaland va al Dortmund - Svanisce l'obiettivo baby bomber per la Juventus. L'attaccante svedese classe 2000 ha scelto la Bundesliga con la maglia del Borussia Dortmund. Cifre da capogiro: 20 milioni versati al Salisburgo per la clausola rescissoria, poi 24 milioni di "buonentrata" al giovane svedese, e 15 a Mino Raiola, procuratore del giocatore. Al giocatore andranno 8.5 milioni di euro l'anno e l'assicurazione del posto da titolare nelle competizioni in cui il Borussia sarà impegnato, Champions compresa.



Valverde stoppa Vidal all'Inter - Il tecnico del Barcellona potrebbe mettere i bastoni tra le ruote ai piani dell'Inter. Avrebbe infatti chiesto alla società blaugrana che Arturo Vidal non venga ceduto. Un giocatore con le caratteristiche di Vidal è ritenuto fondamentale dal tecnico blaugrana, che non vorrebbe così perderlo a meno che non si torni poi sul mercato per un nuovo acquisto.