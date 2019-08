L'apertura del Corriere dello Sport: "Furie d'agosto"

"Furie d'agosto". E' questo il titolo d'apertura del Corriere dello Sport, che si sofferma sulle varie amichevoli disputate nella giornata di ieri e, in particolar modo, si riferisce a Milan, Lazio, Roma e Bologna. "Le italiane da star in Europa", si legge, in quanto il Milan è riuscito a tener testa al Manchester United grazie ad un super-Suso, prima della caduta ai rigori; la Lazio ha rifilato un poker al Paderborn, Dzeko ha fatto il bello e il cattivo tempo, inventado i gol della Roma, nel successo contro il Lille; infine il Bologna ha collezionato un'altra vittoria in Germania.

Caso Icardi - Di spalla il Corriere dello Sport si sofferma sulla vicenda legata a Mauro Icardi, un separato in casa all'Inter, tenuto fuori anche dall'amichevole di oggi contro il Tottenham, ormai escluso completamente dal progetto tecnico di Antonio Conte. "Icardi, il passo indietro", titola il quotidiano romano, che auspica un cambio di rotta da parte dell'argentino, che dovrebbe trovare - si legge - il modo migliore per chiudere in fretta ed elegantemente la questione.

Dybala via? - In taglio alto sul Corriere dello Sport c'è spazio ancora per il mercato, stavolta in casa Juventus. "Dybala, la verità", è il titolo del giornale, che analizza il possibile scambio tra la Joya e Romelu Lukaku con il Manchester United. La verità si riferisce al fatto che entro domani l'ex Palermo dovrà dare una risposta alla Juventus: accetterà o no il Manchester United? L'affare sta diventando un intrigo, tanto che il direttore sportivo Paratici è volato a Londra.