L'apertura del Corriere dello Sport: "Gattuso-Napoli, duro confronto"

La sconfitta di domenica sera contro il Milan ha lasciato importanti strascichi in casa Napoli, con mister Gattuso che alla ripresa di ieri ha attaccato i giocatori, i quali non hanno gradito le critiche mosse dal tecnico. Il Corriere dello Sport oggi in edicola titola: "Gattuso-Napoli, duro confronto". All'interno del duro botta e risposta nello spogliatoio Gattuso avrebbe anche minacciato di andarsene ed ora in casa Napoli si teme il rischio rivolta, ad un anno dall'ammutinamento contro la società.

Ibra si ferma. Caccia al Milan - Zlatan Ibrahimovic alza bandiera bianca e dovrà stare a riposo per circa tre settimane, con il rientro dello svedese che potrebbe avvenire contro il Parma. Prima però il Milan dovrà difendere il primato in classifica e dovrà farlo senza il suo trascinatore.

Pirlo, c'è posto per CR7-Dybala - Stasera sarà il turno dell'attaccante argentino, in coppia con il campione portoghese. Andrea Pirlo vuole chiudere subito la pratica qualificazione, contro il Ferencvaros: calcio d'inizio alle 21. Tegola in difesa però, dove Demiral si ferma per una lesione muscolare: stop di almeno una decina di giorni.