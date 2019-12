L'apertura del Corriere dello Sport: "GeroVidal"

"GeroVidal": questa l'apertura del Corriere dello Sport di oggi. Marotta vuole accontentare Antonio Conte e l'Inter tenta il colpo Arturo Vidal: è il cileno la formula anti-Vecchia Signora. L'Inter alza il pressing sul giocatore ex Juventus e spera nella rottura tra il centrocampista e il suo attuale club, il Barcellona. La prima alternativa è Rodrigo De Paul dell'Udinese. Intanto quest'oggi, alle 18, nerazzurri in campo per sfidare il Genoa. Il tecnico: "Passare il Natale in testa sarebbe un segnale forte".

L'anticipo - "Alta Roma. Montella senza futuro": nel taglio alto c'è spazio per il successo della Roma in casa della Fiorentina, nel secondo anticipo della 17ª giornata di Serie A. I giallorossi passano a Firenze con il punteggio di 4-1 e blindano la Champions. Montella senza futuro: il tecnico dei viola è vicino all'esonero.

La Supercoppa - Domani in Arabia si assegnerà il primo titolo della stagione. "Cara Lazio, ora troverai un'altra Juve": Gigi Buffon gioca in anticipo la Supercoppa con la Lazio. Il portiere dei record fa le carte alla partita di domani: "Noi ci arriviamo con un rinnovato entusiasmo dopo il ko a Roma. Loro sono fortissimi ma so che ci rispettano".

Il rinnovo - Intanto in casa Napoli si pensa al rinnovo del contratto di Dries Mertens. "ADL-Mertens: prove d'intesa": il Napoli prova a convincere il belga a rimanere un altro anno in azzurro. Spiragli anche per la permanenza di Allan.