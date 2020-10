L'apertura del Corriere dello Sport: "Giacomelli bomber"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre stamane con un titolo dedicato all'arbitro Giacomelli, protagonista di diverse viste nella sfida di ieri sera tra Milan e Roma: "Giacomelli bomber". Due rigori fantasma, uno per parte, nel finale di gara, con arbitro e VAR protagonisti in negativo di una partita aperta e divertente tra le due squadre. I giallorossi rimontano il Milan per ben tre volte. Pioli: "Troppi rimpianti". Fonseca: "Alla fine è giusto così".

Tamponi Lazio, ansia per Bruges - La Lazio partirà per Bruges, dove affronterà i padroni di casa in Europa League, ma prima sono da attendere gli esiti dei tamponi a cui i biancocelesti si sono sottoposti ieri pomeriggio. Sale l'ansia a Formello per eventuali positività che metterebbero in piena emergenza la rosa a disposizione di mister Inzaghi.

Conte, è già uno spareggio - Stasera l'Inter scenderà in campo in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, in un match che ha già il sapore dello spareggio per i nerazzurri dopo il pareggio alla prima giornata e la contemporanea sconfitta del Real Madrid contro gli ucraini.