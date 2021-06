L'apertura del Corriere dello Sport: "Go Italia Go".

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre in prima pagina con il titolo: "Go Italia Go". Stasera a Wembley contro l'Austria ci giochiamo l'accesso ai quarti di finale. La carica di Mancini: "Stadio meraviglioso, vogliamo tornarci". Questa sera gli Azzurri sono pronti ad inginocchiarsi contro il razzismo, così come lo farà l'Austria ed il suo capitano David Alaba.

Salernitana, il trust all'ultimo respiro - La soluzione di Lotito alla questione Lazio-Salernitana è arrivata all'ultimo respiro, nella serata di ieri, a poche ore dalla scadenza.