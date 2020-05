L'apertura del Corriere dello Sport: "Gol per tutti"

"Gol per tutti" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Spazio alle dichiarazioni del Ministro Spadafora. Gare in tv e due date per la ripartenza: 13 o 20 giugno. Il Ministro propone la trasmissione in chiaro di diretta gol, sul modello tedesco, per evitare assembramenti. La FIGC anticipa i tempi e invia al Governo il nuovo protocollo: giovedì il vertice per l'ok al campionato.

Mercato Inter - "Dalla Spagna c'è la conferma: Cancelo all'Inter". Trovano conferma le indiscrezioni lanciate dal Corriere sul possibile ritorno del laterale destro portoghese all'Inter. L'operazione per Lautaro Martinez al Barcellona porterà il difensore del City a Milano, con Semedo da Pep. Conte cerca un attaccante: nessuna offerta per Cavani.

L'intervista - Parla Dusan Vlahovic: "Fiorentina la scelta del cuore". L'attaccante classe 2000 della Fiorentina in esclusiva: "Restare in viola per vincere e per andare ai Mondiali con la mia Serbia".

La ripresa - "Nello stadio dei 300. Il calcio torna a vivere". Dagli arrivi scaglionati fino alle docce e al numero di telecamere: le linee guida in caso di ripartenza.