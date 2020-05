L'apertura del Corriere dello Sport: "Ha vinto il calcio"

"Ha vinto il calcio" è il titolo d'apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi. Un 'urlo' liberatorio per un primo segnale di ritorno alla normalità. Allenamenti e quarantena: sciolti i nodi. Spadafora dà il via libera alla Serie A: "L'Italia riparte, è giusto che riparta anche il pallone". Il 28 maggio vertice sul riavvio del campionato. Gravina: "Al lavoro per la ripresa".

Il ritorno - Di spalla il primo giorno di scuola per CR7: "Ronaldo già in forma Champions". Primo allenamento alla Continassa per il fenomeno della Juventus. E Georgina gli prepara le treccine.

La svolta - "Totti il 10 sempre in scena". Torna a parlare l'ex capitano della Roma e fa discutere: "Mai sentito importante nel progetto, ha pagato anche Monchi".

Casa Lazio - "Premio Scudetto alla Lazio: c'è il sì di Lotito". I biancocelesti guardano alla ripartenza con ottimismo. La promessa del presidente: pagherà un bel premio in caso di vittoria del campionato, ha chiesto un piccolo sacrificio e disponibilità a trattare sulle mensilità di maggio e giugno.

Stop inglese - "Tamponi in Premier: 6 contagiati. Slitta la ripartenza". Problemi anche in Premier League League, rimandata la ripartenza del campionato.