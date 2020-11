L'apertura del Corriere dello Sport: "Ha vinto Maradona"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "Ha vinto Maradona". Nello stadio che sarà intitolato al Diez, il Napoli dilaga contro la Roma, imponendosi per 4 a 0. A segno Insigne, che apre le marcature con una bella punizione e l'esultanza dedicata al PIbe, poi Fabian Ruiz, Mertens e Politano. Bruttissima la prova dei giallorossi, inesistenti: sul campo arriva così il primo stop della stagione.

Il Milan prova la fuga: +5 - Senza Ibra, infortunato, il Milan stende la Fiorentina con un netto due a zero, grazie alle reti di Romagnoli e Kessié. Ora i rossoneri conducono a +5 sulla coppia Inter- Sassuolo, provando la prima fuga della stagione. Male la Lazio, stesa in casa dall'Udinese per 3 a 1.