L'apertura del Corriere dello Sport: "Ha vinto Ronaldo"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola titola in prima pagina: "Ha vinto Ronaldo". La Juventus riparte da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala: il centravanti ancora non c'è. Il campione portoghese stabilisce record, dribbla le critiche e stacca un'altra volta Leo Messi: Cristiano è un trascinatore, anche in nazionale, mentre Leo sta attraversando il momento più duro.

Zaniolo in Austria per l'intervento - Taglio basso per lo sfortunato Nicolò Zaniolo, che alla fine ha deciso di farsi operare in Austria dal professor Fink. Si prospetta un nuovo lungo stop per il trequartista della Roma, ai box per almeno altri sei mesi. "Infortunio che fa riflettere", commenta il presidente FIFA Gianni Infantino. E nel frattempo la Roma blinda Edin Dzeko: senza Zaniolo potrebbe non partire.

La guerra dei due fondi - Taglio basso per la svolta storica compiuta dalla Serie A, che ha aperto all'ingresso dei fondi, con votazione all'unanimità da parte dei club nel Consiglio di Lega di ieri. Sì alla creazione di una media company: ora non resta che scegliere le cordate. Un grande passo in avanti per il calcio italiano, anche se il percorso è ancora lungo e tortuoso.