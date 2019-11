L'apertura del Corriere dello Sport: "I Golpisti"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'immagine di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku abbracciati, con il titolo: "I Golpisti". La coppia gol dell'Inter è l'arma di Conte per provare a rovesciare la dittatura della Juventus. Ventidue reti tra campionato e Champions contro i 18 di Cristiano Ronaldo, Dybala e Higuain. L'intesa perfetta tra i due attaccanti è la scommessa vinta dal tecnico nerazzurro, che ora si coccola i suoi due gioielli.

Tanta Roma - Taglio alto dedicato alla vittoria esterna della Roma, che ipoteca così il passaggio del turno in Europa League. Veretout, Kluivert e Dzeko firmano il 3 a 0 con cui i giallorossi regolano il Basaksehir ad Istanbul. I sedicesimi sono ora ad un passo, basterà un pareggio nell'ultimo turno casalingo per superare il turno come seconda in classifica.

Napoli-DeLa, il giorno verità - Andrà in scena oggi il faccia a faccia tra la società e tutti i giocatori del Napoli, con oggetto dell'incontro le multe per l'ammutinamento. Opportunità per ricucire lo strappo ed evitare la definitiva rottura: difficile che De Laurentiis ammorbidisca la sua posizione, più semplice che i giocatori chiedano scusa, prima privatamente e poi con una lettera pubblica.